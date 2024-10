Maltempo, Jan Casella sospende la campagna elettorale

Jan Casella (Avs) ha deciso di sospendere la campagna elettorale in segno di solidarietà con le persone colpite dall’alluvione odierna.

“Per oggi e domani avevamo in programma incontri, eventi promozionali e comunicazioni politiche. Alla luce di quanto sta accadendo, in questo momento l’unico nostro pensiero è rivolto a chi vede la propria casa o azienda invase dal fango, a chi sta cercando di arginare i danni della pioggia, ai volontari, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine impegnati in questa drammatica emergenza”, dichiara Casella.