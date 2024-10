Il comitato "Vivi Piana Crixia" inaugura la nuova sede: serata di festa con tombola e rinfresco

Venerdì 1 novembre, a partire dalle ore 20, il comitato “Vivi Piana Crixia” aprirà ufficialmente le porte della sua nuova sede in via Giovanni Chiarlone 60. L'inaugurazione sarà un momento di festa e aggregazione per la comunità locale, con un programma che si preannuncia coinvolgente e solidale.

Durante la serata, uno degli eventi più attesi sarà “La Tomboletta di Vivi Piana”, un gioco pensato per unire divertimento e sostegno alla comunità. I premi, generosamente offerti dai commercianti locali di Piana Crixia e delle zone limitrofe, saranno messi in palio per i partecipanti. Il ricavato dell'evento, infatti, sarà destinato al finanziamento delle prossime iniziative promosse dal comitato.

Non mancherà nemmeno un piccolo rinfresco, offerto dai membri del comitato stesso, per rendere la serata ancora più conviviale e accogliente.

Il comitato "Vivi Piana Crixia" nasce dall'impegno di un gruppo di commercianti e residenti con l'obiettivo di rivitalizzare la comunità di Piana Crixia, unendo forze e risorse per promuovere eventi ed iniziative che coinvolgano attivamente il territorio. Questo progetto rappresenta una risposta concreta alla necessità di creare nuove occasioni di socialità e di supporto reciproco tra i cittadini.