Albisola, frana ad Ellera sulla Sp2, disposto il senso unico alternato

"Come Protezione Civile AIB Albisola e Polizia Locale siamo intervenuti prontamente di concerto con i Vigili del fuoco - ha detto l'assessore alla protezione civile Calogero Massimo Sprio - La Polizia Locale sta regolando il traffico in modalità senso unico alternato per consentire in transito dei mezzi; ciò proseguirà fino alla risoluzione della problematica. Sono giunti sul posto anche i responsabili della Provincia, ente proprietario del tratto stradale".