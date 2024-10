Maltempo a Tovo San Giacomo, chiusa al transito anche via Lavrio

Le conseguenze dell'ondata di maltempo delle ultime ore continuano a farsi sentire a Tovo San Giacomo. Poco fa, infatti, è stata chiusa al transito via Lavrio.

"A seguito degli ultimi sopralluoghi effettuati dai tecnici si è constatato l'aggravamento del dissesto in Via Lavrio poco prima del cimitero di Bardino Nuovo - spiegano dal Comune - Pertanto si è reso necessario chiudere al transito la strada, in attesa degli interventi di messa in sicurezza".

Un territorio, quello dell'entroterra pietrese, che sta pagando pesantemente dazio alle recenti precipitazioni: dopo la voragine in via Costino nella frazione di Bardino Vecchio, che ha portato alla chiusura della strada di collegamento fra la Sp4 e la Sp 490, un ulteriore disagio per la cittadinanza tovese.