Ancora disagi a Tovo San Giacomo a causa del maltempo. Nella notte, infatti, in via Costino nella frazione di Bardino Vecchio, nei pressi del ponte prima di borgata Case Grassi, si è formata una voragine.

"A seguito delle verifiche tecniche per il cedimento parziale del ponte si rende necessario chiudere al transito Via Costino (strada di collegamento fra la S.P. 4 e la S.P. 490) - spiegano dall'amministrazione comunale - È in corso il posizionamento della segnaletica".