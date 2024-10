Vado, frana in via dei Tedeschi: chiusa la strada

Una frana si è verificata in via dei Tedeschi e il Comune di Vado Ligure ha disposto la chiusura.

"Un imponente crollo di pietre ha interessato la strada e abbiamo deciso di chiudere per mettere in sicurezza l'area - ha detto il sindaco Fabio Gilardi - Fortunatamente il resto del territorio ha tenuto, attraverso il monitoraggio effettuato al Coc da parte degli e dei volontari. Criticità al momento non ne abbiamo. Speriamo per i prossimi giorni".

Per raggiungere la zona delle Rocche Bianche si può transitare da Vezzi Portio.