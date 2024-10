Varazze, movimenti franosi al Deserto: chiusa la strada

"Nel tardo pomeriggio i sensori presenti hanno registrato movimenti significativi che comportano il superamento di soglia di guardia per cui è necessario chiudere prudenzialmente la strada in attesa delle necessarie verifiche tecniche" ha detto il sindaco di Varazze Luigi Pierfededici.

"È dunque necessario passare da Sciarborasca per recarsi oltre il tratto interessato dalla chiusura. È obbligatorio rispettare la chiusura della viabilità attuando le misure di autoprotezione - ha proseguito il primo cittadino varazzino - Vista la quantità di acqua piovuta nelle scorse ore non è possibile non attuare tutte le misure di precauzione necessarie".