Alberi caduti a Savona, il M5S: "Non si può più considerare un evento imprevedibile dovuto al maltempo"

"A seguito di quello che non può più essere considerato un evento imprevedibile dovuto al maltempo, chiederemo alla Giunta, attraverso un'interpellanza che discuteremo nel prossimo consiglio comunale, quale sia lo stato della manutenzione del verde urbano e in particolare dei grandi alberi nelle zone più densamente abitate che potrebbero rivelarsi fatali in caso di nuove cadute".

Lo annuncia il gruppo consiliare savonese del MoVimento 5 Stelle, prendendo spunto dagli episodi di cronaca degli ultimi giorni. "In pochi giorni infatti ben 4 grandi alberi sono caduti tra i giardini di via delle Trincee e piazza del Popolo, oltre ad altri più piccoli nelle vicinanze del Santuario. Ben consapevoli che il sindaco e la giunta non sono dotati di superpoteri, vogliamo vederci fino in fondo per capire se tutto il possibile è stato fatto o meno".

"Con la nostra interpellanza - affermano i consiglieri pentastellati - chiediamo quando è stato effettuato l’ultimo controllo del verde urbano e delle piante, con particolare riguardo a quelle di grande dimensione potenzialmente pericolose per i cittadini visto che l'assessore competente ha dichiarato che sono stati rinvenuti dei funghi negli alberi caduti che avrebbero indebolito il tronco".

"Chiediamo poi - continuano - se, quando e con quale cadenza vengono svolti interventi di manutenzione ordinaria del verde urbano, come potature, su tutta la città e in particolare nei giardini di via delle Trincee e in piazza del Popolo".

"Infine, interpelliamo la giunta per chiedere se le piante cadute e tagliate verranno prontamente sostituite con altre di uguale dimensione visto che molte volte capita che al posto di grandi alberi tagliati vengano messi piccoli arbusti o fioriere in cemento" aggiungono i consiglieri Miji e Meles.

"Noi infatti crediamo che, anche a causa delle temperature estive sempre più roventi, il verde urbano, in particolare i grandi alberi, rappresenti una preziosa risorsa per migliorare la vivibilità della città. Per questa ragione coglieremo l'occasione dell'interpellanza per sapere se è previsto dalla giunta un piano di nuove piantumazioni e ripiantumazioni in città nell’ottica di una vera svolta sostenibile della città, a differenza della pedonalizzazione di Corso Italia, e in caso favorevole di che tipo e per quale valore economico" chiosano i due consiglieri di minoranza.