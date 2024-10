Asl2, dal 21 ottobre modificata la disposizione di ambulatori e uffici in via Collodi

A partire dalla settimana che inizierà lunedì 21 ottobre, saranno attivati nuovi accessi ai locali Asl2 di via Collodi 13 a Savona, in seguito ai lavori per la realizzazione della nuova “Casa di Comunità” prevista dalla riorganizzazione della sanità territoriale nell'ambito della Missione 6 del Pnrr.

I nuovi ingressi saranno così suddivisi: i due su via Collodi saranno destinati uno per accedere al Punto Prelievi e alla Riabilitazione, l'altro per accedere agli sportelli del CUP, distribuzione farmaci e presidi, altri servizi amministrativi; dall'ingresso su via Aleardi si potranno invece raggiungere gli ambulatori specialistici, l'Ambulatorio Vaccinazioni e le Commissioni Invalidi e Patenti.

“Il progetto - spiegano dall'azienda sanitaria - finora è stato realizzato senza interrompere le prestazioni sanitarie salvo casi limitatissimi, nonostante la complessità dei lavori che comprendono la costruzione di nuove strutture, tra cui muri, aperture, scale, ascensori, impianti, e l'adeguamento della segnaletica e dei sistemi antincendio”.

“Alcuni servizi ambulatoriali sono stati temporaneamente trasferiti presso l'Ospedale San Paolo di Savona: Allergologia 1, Allergologia 2, Oculistica, Diabetologia, Reumatologia, Fisiatria, Psichiatria, Psicologia Clinica: gli utenti di questi ambulatori sono stati avvertiti telefonicamente. Le altre attività continuano presso il presidio di Via Collodi, in posizioni differenti rispetto a prima” ricordano quindi.

“Asl2 invita l’utenza a prestare attenzione alla nuova segnaletica all’esterno e all'interno della struttura e ribadisce che le informazioni sugli spostamenti saranno comunicate al momento della prenotazione, oltre che tramite i consueti canali - si legge quindi nella nota - L'azienda infine si impegna a garantire la continuità dei servizi e a minimizzare i disagi per la cittadinanza, e a tale proposito ringrazia per la disponibilità fin qui dimostrata il personale coinvolto”.