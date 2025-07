Borghetto, Asl2 alla ricerca di nuovi locali per gli utenti del centro disabili di via Parioli

L’Asl2 ha avviato una nuova indagine esplorativa per individuare locali da destinare all’assistenza residenziale e semiresidenziale di persone adulte con disabilità. L'iniziativa si rivolge a proprietari di immobili situati nel comune di Borghetto Santo Spirito o nei territori confinanti, con l'obiettivo di offrire una sistemazione idonea e qualificata agli utenti attualmente ospitati nella struttura di via Parioli 17/B-r.

La decisione nasce a seguito della mancata individuazione di spazi idonei nella precedente procedura, e dopo un confronto con i familiari degli utenti, tenutosi lo scorso 27 giugno. La nuova indagine, approvata con deliberazione del Direttore Generale, prevede una finestra di soli otto giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

I locali ricercati dovranno garantire l’accoglienza di 20 utenti in regime residenziale e 9 in regime semiresidenziale, rispettando i requisiti strutturali imposti dalla normativa regionale, con una netta separazione tra i due moduli assistenziali.

L’Asl2 ha inoltre precisato che l’indagine non è vincolante, ma finalizzata a sondare il mercato per future trattative, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche. La mancanza di strutture adeguate di proprietà dell’azienda sanitaria ha reso necessario questo nuovo tentativo.

L'iniziativa rientra nell'impegno dell'Azienda per garantire continuità e qualità nell'assistenza a soggetti fragili, come ribadito anche dalla Direzione Sociosanitaria che ha sottolineato l'urgenza di definire rapidamente il nuovo setting assistenziale.