Boccata d'ossigeno per l'Ostetricia e i consultori, l'Asl si prepara ad assumere sette ostetriche

Una boccata d’ossigeno, per l'Ostetricia dell'Asl con l'assunzione di sette ostetriche a tempo indeterminato. Le assunzioni permetteranno di fare fronte alla cessazione di personale, alla riorganizzazione delle attività in ambito ospedaliero ma anche per assicurare il potenziamento delle attività dei consultori e garantire l’attività di screening HPV.