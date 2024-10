Savona unica provincia senza carcere, Foscolo (Lega): chiuso da Orlando, noi continueremo a batterci per aprirne uno nuovo"

La ex deputata savonese e candidata alle elezioni regionali Sara Foscolo (Lega) interviene sulla quesitone del carcere nella provincia di Savona.

“Sul carcere di Savona avevo presentato in Parlamento un’interrogazione nel dicembre 2019 e poi un’interpellanza in aula nel novembre 2020- spiega Foscolo - La chiusura del Sant’Agostino è avvenuta nel dicembre 2015, quando il ministro della Giustizia era l’attuale candidato governatore del centrosinistra Andrea Orlando (Pd). E’ stato proprio lui a firmare il decreto di chiusura, senza però pensare a individuare un altro sito. Così i detenuti sono stati trasferiti e in Liguria è aumentato il problema del sovraffollamento delle carceri con tutte le gravi conseguenze che, purtroppo, ormai vediamo nella cronaca di tutti i giorni. Noi non siamo quelli dei ‘no’ e delle chiusure sul territorio"

"C’è stato un interessamento della Lega - conclude Foscolo - per trovare una nuova collocazione del carcere e interlocuzioni con i Comuni di Albenga, Savona e della Val Bormida. Si è quindi deciso, tutti insieme, di indicare l’entroterra Savonese come il luogo ideale per la nuova struttura. In tal senso, ho già parlato con i nostri esponenti politici a Roma, che hanno manifestato un positivo interesse sulla questione. A differenza di Orlando, che ha reso Savona l’unica provincia senza un carcere in Liguria, continueremo a batterci per ottenere una nuova casa di reclusione, necessaria per la sicurezza sul nostro territorio”.