Villanova incontro con Giorgio Cangiano: “Aeroporto, Piaggio, sanità, dissesto. Ecco le mie idee: confrontiamoci”

Non si ferma il ciclo di incontri organizzato da Giorgio Cangiano, candidato consigliere del centrosinistra che sostiene Andrea Orlando in vista delle Elezioni Regionali 2024, con la Liguria chiamata al voto il 27 e 28 ottobre.

Dopo Albenga, Arnasco, Andora, Millesimo, Ceriale ed Alassio, questa volta tocca a Villanova d’Albenga. L’appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre, con inizio alle 18, presso il Salone dei Fiori, in piazza Cav. Isoleri. L’evento potrà contare su un presentatore d’eccezione: Bruno Robello De Filippis.

“Villanova d'Albenga, con il suo magnifico centro storico e la sua vivacità, rappresenta un fiore all'occhiello dell'entroterra ingauno. Un comune ben amministrato, ricco di storia e potenzialità, che merita un'attenzione particolare”, ha affermato il candidato consigliere.

“Impossibile, - ha proseguito, - non parlare dell’aeroporto, un asset strategico per lo sviluppo del territorio. La sua posizione, a breve distanza dalla Costa Azzurra, lo rende un punto di accesso privilegiato per il turismo e il commercio. Avviando un dialogo con la nuova proprietà, potrebbe trasformarsi in un hub importante per il trasporto merci e passeggeri, contribuendo a creare nuove opportunità economiche e a rafforzare l'attrattività turistica di tutta la Riviera”.

“Ma Villanova è anche sinonimo di Piaggio Aerospace, eccellenza dell'industria aerospaziale italiana bloccata in un limbo carico di incertezza per i lavoratori e le loro famiglia. È fondamentale che Regione Liguria si impegni attivamente, insieme al Governo, per sostenere questa realtà produttiva, garantendo la continuità occupazionale e favorendo lo sviluppo di nuovi progetti”, ha aggiunto ancora Cangiano.

C’è poi la sanità: “Altro tema cruciale, con l’ospedale di Albenga polo di riferimento per tutto il nostro territorio, ma bistrattato dalla Regione in questi 9 anni. Andrea Orlando si è impegnato a riaprire il PPI h24, 7 giorni su 7, nei primi 100 giorni in caso di elezione. Un passaggio indispensabile per poi potenziare i reparti esistenti e riaprire quelli chiusi”.

Infine, il dissesto idrogeologico: “Una minaccia concreta per il nostro territorio. È necessario investire sulla prevenzione e sulla limitazione del consumo di suolo, che devono diventare parole chiave per chi sarà chiamato alla guida della Liguria”.

“Alla luce di queste riflessioni, è chiaro che le scelte che si prendono a livello regionale hanno un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana. Villanova e Albenga meritano, dopo tanti anni, un rappresentante che difenda finalmente i loro interessi. Sono a disposizione per portare in Regione queste istanze e garantire che le decisioni tengano conto delle esigenze del nostro territorio”, ha concluso Cangiano.