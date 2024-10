Professioni sanitarie, Arboscello (Pd): "Dalla parte degli operatori, di chi è sempre in prima linea"

"Quando si parla di sanità in genere si fa riferimento a medici e infermieri, figure importantissime per il nostro sistema sanitario. Spesso si trascura di menzionare, tra i pilastri fondamentali di quello stesso sistema, le professioni sanitarie, cioè tutte quelle altre figure occupate nel settore della salute che coinvolgono la cura, la diagnosi, il trattamento e il supporto dei pazienti. In questi giorni ho avuto colloqui e incontri con molti di loro, ostetriche, fisioterapisti, logopedisti, podologi, tecnici radiologi, tecnici di laboratorio e altri". Cosi commenta Roberto Arboscello, candidato alle prossime regionali per il Pd.

"Anche loro svolgono la loro attività con grande professionalità e abnegazione, provando a metterci del proprio per attenuare le tante criticità del sistema.

Sono orgoglioso di ricordare la mia proposta, nella legislatura appena conclusa, che chiedeva un riconoscimento economico per tutti gli operatori, comprese le professioni sanitarie, impegnate in Liguria nella lotta contro il Covid-19".

"Tutti gli operatori in questi anni più che mai hanno dimostrato coraggio, competenza e dedizione, in una situazione di disfacimento generale della Sanità ligure a causa della gestione di Toti e del centrodestra, che oggi sostengono Bucci.

Credo fortemente, anche da farmacista, che chi si spende quotidianamente per la salute collettiva meriti non solo rispetto, ma anche un concreto riconoscimento economico", prosegue.

"Nel prossimo ciclo regionale continuerò a lavorare per sostenere i nostri professionisti della sanità e per garantire un sistema sanitario forte e giusto, sperando di poterlo fare con ancora più possibilità di decidere e incidere. Per il bene di tutte e tutti noi", conclude Arboscello.