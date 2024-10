Samp, Sottil si prende i tre punti di Cesena e assicura: "Squadra con ampi margini di miglioramento, cresceremo ulteriormente"

La Sampdoria torna da Cesena con una vittoria pirotecnica e ricca di emozioni, superando i padroni di casa con un roboante 5-3.

"È stata una partita intensa, ma eravamo preparati - il commento a fine gara del mister blucerchiato Andrea Sottil - Non è mai facile fare punti qui, considerando che il Cesena non perdeva in casa da mesi ed è una squadra fisicamente in forma e ben strutturata. Siamo andati sotto su un calcio d'angolo, ma i ragazzi hanno reagito alla grande, ribaltando il risultato. Anche quando siamo stati ripresi, abbiamo mostrato maturità, trattando il primo e il secondo tempo come due partite distinte. I ragazzi meritano tutti i complimenti: oggi hanno dimostrato di essere un gruppo di qualità, capace di far bene sia in casa che in trasferta".