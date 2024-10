Nascite in Liguria ancora in calo: la provincia di Savona al secondo posto con 1.220 bambini nati nel 2023

In Liguria continuano a scendere le nascite: nel 2023 sono 8.343, 136 in meno rispetto all'anno precedente con un calo dell'1,6%. A livello provinciale, Savona si piazza al secondo posto per numero di nascite con 1.351 bambini, prima Genova con 4.618, terso e quarto posto per La Spezia, 1.220, e Imperia, 1.154. Un nato su cinque è straniero.

Si tratta dei dati diffusi dall'Istat su natalità e fecondità della popolazione residente relativi all'anno 2023.

Un trend declinante senza interruzioni dal 2012, quando i nati furono 11.583 (-28%), il 39% in più rispetto a oggi. È dal 2015 che la Liguria non torna sopra alla soglia delle diecimila nascite all'anno, scese nel 2016 da 10.155 a 9.901, sotto sia al record di 12.450 nati toccato dall'inizio del nuovo millennio nel 2008, sia alle 10.998 nascite del 1999.

I nomi più gettonati? Svettano Leonardo, scelto 199 volte, il 4,6% del totale, e Ginevra, 110 volte, il 2,7% del totale.