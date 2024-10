Celle, il Comune cerca volontari per manutenzioni aree verdi, tutela ambientale e attività sociali

Un avviso pubblico per l'individuazione di volontari sul territorio comunale.

A pubblicarlo è il Comune di Celle che intende avvalersi della collaborazione di singoli/e volontari/e residenti "per lo svolgimento di attività ai fini di utilità sociale, nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di collaborazione, in condizioni di assoluta gratuità delle attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro personale incolumità".

Le persone interessate ad essere inserite nell’Albo dei volontari comunali possono inviare per tutto l’arco dell’anno la loro adesione utilizzando un modulo (presente sul sito del Comune) con l’indicazione del possesso dei requisiti richiesti, l’attività che si intende svolgere e la disponibilità giornaliera e di durata presunta del servizio di volontariato.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno quindi contattati dagli uffici comunali per essere impegnati in base ad un piano di attività concordato con gli stessi, tenuto conto della loro disponibilità, attitudini e capacità.

Il servizio di volontariato potrà essere effettuato per l'attività di manutenzione delle aree verdi, la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e attività di utilità sociale.

Prima di avviare il servizio verrà attivato un momento di formazione con lo scopo di fornire le informazioni di base necessarie.

I cittadini che svolgeranno servizio di volontariato saranno assicurati a cura e spese dell’amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari potranno rinunciare al servizio concordando la data di interruzione con il responsabile competente.