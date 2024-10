Elezioni regionali con l’incognita maltempo: “Scenario imprevedibile”

Previsioni difficili, al momento impossibili, per questo fine settimana in cui la Liguria è chiamata alle urne per scegliere il presidente della Regione e i consiglieri regionali.

Lo sottolinea Arpal che ha emesso un bollettino di vigilanza per i prossimi giorni.

“Lo scenario meteorologico sul nord ovest italiano non è ancora ben inquadrato dalla modellistica e la situazione è fortemente impredicibile; ogni nuova uscita modellistica cambia le precipitazioni tra Liguria e Costa Azzurra” fanno sapere i previsori dell’Agenzia.

Nei prossimi giorni, infatti, una massa d’aria fredda in quota scenderà dal nord Atlantico arrivando verso l’Europa occidentale ma la traiettoria e la posizione di questa massa al momento non è prevedibile.

“Una inevitabile approssimazione di parecchie decine di chilometri - precisano ancora - può fare tutta la differenza in termini di fenomeni sulla Liguria, perché implica configurazioni dei venti completamente diverse (e di conseguenza anche delle precipitazioni e dei loro effetti al suolo)”.

Ancora, da Arpal spiegano che i modelli ad alta risoluzione prevedono fino a quarantotto ore quindi, al momento, compilare una previsione non è certo possibile né tantomeno attendibile.

Sarà dunque necessario aspettare il giorno precedente per poter capire che tempo farà a urne aperte.

Domani, possibili piogge e “si prevede l’innesco di una convergenza al largo delle coste di levante, che i venti in quota sembrano tendere a spingere vero le aree costiere nel pomeriggio-sera. Una situazione che verrà approfondita nell’aggiornamento previsionale di domani mattina, quando si faranno le valutazioni sulla notte successiva e sulla giornata di venerdì”.

Occhi puntati proprio su venerdì, giorno di chiusura della campagna elettorale quando a Genova arriveranno anche i leader nazionali dei partiti per sostenere i propri candidati.

Il maltempo, le forti piogge o, addirittura, l’emanazione di allerte meteo potrebbe essere un deterrente per gli indecisi che rischiano così di rinunciare a esercitare il proprio diritto.

Da Arpal concludono: “Siamo consapevoli dell’attenzione per questo fine settimana, il meteo e le leggi della fisica un po’ meno: in questo scenario l’unica cosa ragionevole per inquadrare il weekend è aspettare”.