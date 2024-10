La carcarese Rosa Goslino, per tutti "Ines", ha festeggiato 102 anni

Ha festeggiato i 102 anni compiuti il 21 ottobre scorso circondata dall’affetto di parenti e amici a Carcare, Rosa Goslino, per tutti ‘Ines’ ricevendo anche la visita del vicesindaco Massimo Marini e della consigliera comunale Daniela Lagasio.

Ines Goslino è nata nel 1922 a Ponti in provincia di Alessandria. Trasferita a Carcare ha vissuto per tutta la sua vita a fianco del marito Giorgio. A 20 anni è stata anche staffetta partigiana. "Portavo di notte con lo zaino viveri e altro sulle alture dell'acquese ai partigiani e a mio fratello che era lì. Ho conosciuto in quelle occasioni anche Matteo Abbindi, il Biondino”.

Ines che è stata più forte delle avversità della vita, ha festeggiato il traguardo dei 102 anni circondata dall’affetto del figlio Giacomo Maria Lanza, per tutti ‘Mino’, operaio della Montecatini di San Giuseppe in pensione e sindacalista, alla nuora Ida Nicolucci, docente e nota pittrice, alla sorella Jolanda e amici. Al suo fianco anche il suo medico, la dottoressa Privitera che la segue.