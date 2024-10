Andora, il presidente di A.M.A. Fabrizio De Nicola saluta i consiglieri uscenti e dà il benvenuto ai nuovi nominati

“In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.M.A. S.r.l., desidero esprimere il mio profondo ringraziamento al Sindaco per la rinnovata fiducia nei miei confronti. È un onore continuare a servire in questo ruolo e collaborare con un team di grande valore per la realizzazione dei servizi pubblici locali – così l’avvocato Fabrizio De Nicola dell’Azienda Multiservizi Andora che gestisce fra l’altro il porto turistico, la spiaggia libera attrezzata e la Farmacia - Colgo l'occasione per salutare i consiglieri uscenti Silvia Garassino ed Emanuel Voltolin Visca. La loro dedizione e il loro impegno hanno significativamente contribuito al percorso di crescita e miglioramento dell'Azienda. Il loro apporto è stato fondamentale per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. A loro va il mio più sentito ringraziamento e i migliori auguri per i futuri successi professionali e personali. Diamo il benvenuto ai nuovi consiglieri appena nominati, l'Avvocato Simona Aicardi e il signor Gerardo Gerundo. Lavorando insieme come un team coeso, condividendo progetti e obiettivi, sono convinto che potremo continuare il nostro percorso di miglioramento e innovazione. Rinnovati dall'energia e dall'entusiasmo dei nuovi membri, siamo pronti ad affrontare le sfide future e a cogliere le opportunità che ci attendono. Lavoriamo collettivamente per il successo di A.M.A. S.r.l. e per il beneficio della comunità andorese. Auguro a tutti un buon lavoro e sono fiducioso che insieme raggiungeremo risultati straordinari”- ha concluso De Nicola.

Foto AMA : DA SINISTRA Eugenio Ghiglione Direttore del porto, Simona Aicardi consigliere AMA, il Presidente AMA Fabrizio De Nicola, il consigliere Gerry Gerundo e il sindaco Mauro Demichelis