Giancarlo Canepa, sette anni da sindaco e la sfida per la Regione con la Lega: "La mia esperienza per il territorio"

Giancarlo Canepa è da 7 anni sindaco di Borghetto Santo Spirito. In occasione delle prossime elezioni regionali correrà per un ruolo da consigliere nelle fila della Lega, un passo che il diretto interessato ha motivato così: "Innanzitutto il Comune è in uno stato nettamente migliore rispetto a come l'ho ereditato nel 2017, quando versava in uno stato disastroso dal punto di vista finanziario - ha spiegato - credo che dopo sette anni di vicinanza al territorio abbia maturato la giusta esperienza per poter andare in Regione e rappresentare quelle che sono le criticità della provincia di Savona".

Tra le cose da portare a Genova dell'esperienza da sindaco, Canepa non ha dubbi: "Portare a conoscenza di quelli che sono effettivamente i problemi del nostro territorio, molto spesso quando si va in Regione si tende a distaccarsi dalla realtà del nostro territorio: nel mio caso non accadrà, dopo questi sette anni in cui ho potuto toccare con mano quelli che sono i veri problemi della nostra zona sicuramente andrò a portare le istanze nelle sedi opportune".

In conclusione, un appello al voto con l'invito in primis a recarsi alle urne: "Uno dei rischi di queste elezioni è che ci sia una bassissima affluenza, c'è da recuperare la fiducia della gente e ridare credibilità alla politica che un pochino nell'ultimo periodo si è persa. Invito tutti ad andare a votare e possibilmente barrare la scritta 'Lega con Bucci presidente' e scrivere il nome Canepa. Se volete aggiungere una preferenza femminile, il nome è quello di Sara Foscolo: una persona che stimo molto e che sta facendo questo percorso insieme a me".