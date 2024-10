Allerta meteo, i comuni di Quiliano e Vado spostano alcuni seggi

"Si comunica che in occasione delle Elezioni Regionali del 27 e 28 ottobre 2024, il Sindaco, con Ordinanza numero 119 del 25/10/2024, ordina lo spostamento dei Seggi elettorali dai locali "ex Club Sportivi Quilianesi" ai locali della Palazzina Servizi - Biblioteca - in Piazza Costituzione" spiegano dal comune quilianese.