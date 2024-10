Savona, i bambini giocano a pallone in piazza Sisto, mandati via dalla polizia locale

Il ministro Salvini era appena passato in corso Italia con un massiccio presidio di forze dell'ordine e seguito di giornalisti. Ma loro, indifferenti a tutto quel viavai di persone e autorità che c'era a poca distanza, hanno continuato a fare quello che da anni fanno tutti i bambini e ragazzini in Piazza Sisto: giocare a pallone.

Tra l'altro c'è un'ordinanza, firmata anni fa dal sindaco Federico Berruti, che consente il gioco del pallone in Piazza Sisto. E' vero, i bambini non erano perfettamente in regola e in base all'ordinanza avrebbero dovuto usare una palla di gommapiuma. Ma ci sono quei casi in cui si potrebbe chiudere un occhio, magari ricordando quando i bambini eravamo noi.