Autobus bloccato tra via dei Mille e via Poggi. Scaramuzza (Lega): "Quando ci sarà il doppio senso cosa succederà? Una follia"

Un autobus Tpl rimane bloccato tra via dei Mille e via Poggi e si riaccendono le critiche legate al futuro cambio della viabilità sul tratto.

Il mezzo del trasporto pubblico locale è rimasto fermo da alcuni minuti allo svincolo tra le due vie probabilmente a causa delle auto parcheggiate a lato della via.

Entro fine mese dovrebbe diventare a doppio senso di circolazione via dei Mille tra via Poggi e via Vegerio con la prosecuzione nella restante parte (quella tra via Poggi e piazza Diaz) a senso unico verso la piazza. Via Famagosta diventa percorribile solo nella direzione verso la Torretta.

Nei giorni scorsi nel frattempo è stato modificato l'accesso e l'uscita in Piazza Marconi. Chi arriva da via Dei Mille non può più svoltare a destra prima della fontana, ma deve accedere alla piazza dal secondo ingresso.

"In questo caso l'errore sta nelle macchine che sono parcheggiate dove non devono. E' ovvio che viene da pensare e da chiedere, ma quando ci sarà il doppio senso, con due pullman che incroceranno lì, chi li porta via? Un elicottero? Perché rimangono bloccati vita natural durante - ha detto il consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza Rendiamoci conto che è una follia e lo dimostra il fatto che solo con una macchina parcheggiata dove non deve si blocca il pullman. Si prendano le loro responsabilità e decidano cosa vogliono fare".