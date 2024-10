Quiliano, minoranza critica su linee programmatiche e DUP: "Promesse da marinaio?"

"Presentate mercoledì sera in Consiglio Comunale a Quiliano dalla maggioranza le Linee programmatiche della nuova amministrazione e Documento Unico di Programmazione, voto contrario dell’opposizione: promesse da marinaio?". Si apre con queste parole la nota stampa firmata da Rodolfo Fersini, consigliere di minoranza ("Futura Quiliano").

"A soli 5 mesi dal voto, la relazione del Sindaco ha subito evidenziato un 'contesto preoccupante' sia in riferimento ai rapporti con gli Enti Sovraordinati in tema di disponibilità economica che in riferimento al possibile utilizzo interno di cassa - prosegue Fersini - Ulteriori interventi hanno confermato questa difficile situazione. Non sono mancati collegamenti ai problemi causati dal dissesto idrologico ed alle politiche internazionali. Una situazione ben nota e conosciuta da tempo dall’esperto Sindaco Nicola Isetta che tuttavia non ha impedito a lui e al suo Gruppo Consiliare 'Progetto comune' di presentare meno di 5 mesi fa agli elettori un programma elettorale di 44 pagine denso di promesse su tutti i fronti anziché un programma commisurato alla realtà delle cose. Promesse da marinaio? Se il buongiorno si vede dal mattino non si prevede nulla di buono".

"Abbiamo evidenziato la situazione di degrado urbano dove risulta evidente la difficoltà di risolvere l’ordinario con pratiche di buona gestione, e quindi molta propaganda sul tema dei comuni sostenibili e poca o nulla di messo a terra per risolvere i problemi - continua l'esponente di minoranza - Il DUP (Documento Unico di Programmazione) fornito per ora solo in bozza in attesa del definitivo a dicembre, era così carente di contenuti che ci ha impedito di entrare nel merito. Intanto già due elementi sono stati disattesi: la promessa di non consentire l’aumento della TARI, cosa che è puntualmente avvenuta dopo due mesi dalle elezioni, e quella di riportare entro agosto 2024, con la fine dell’anno scolastico, i bambini nella scuola primaria di Quiliano dalla sede provvisoria dei Club Sportivi Quilianesi che, come è noto, incontra grossi problemi legati alle allerte meteo".

"Noi saremo presenti, come 'Futura Quiliano', nell’interesse della collettività a valutare con grande interesse le proposte concrete che ci verranno poste e saremo vigili e attenti all’applicazione del loro programma elettorale" conclude Rodolfo Fersini.