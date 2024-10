Elezioni Liguria 2024: ecco tutti i candidati savonesi per le Regionali

Al via le operazioni di voto in tutta la Liguria per scegliere il presidente della Regione, insieme ai trenta componenti dell'assemblea legislativa regionale. Si potrà accedere ai seggi oggi, domenica 27 ottobre 2024, fino alle 23 e domani, lunedì 28, dalle 7 alle 15. Saranno in tutto 1.341.799 gli aventi diritto chiamati a esprimere il proprio voto nei 1.785 sezioni liguri.

Nove i candidati alla carica di governatore. Qui di seguito tutti i candidati savonesi che si sfidano per entrare nell'assemblea di via Fieschi.

Marco Bucci

Lega

Stefano Mai, Sara Foscolo, Giancarlo Canepa, Matteo Camiciottoli, Simona Poggi

Fratelli d'Italia

Massimo Arecco, Rocco Invernizzi, Filippo Marino Noberasco, Silvia Rozzi, Antonella Tosi

Forza Italia

Angelo Vaccarezza, Eraldo Ciangherotti, Maria Teresa Nasi, Claudia Callandrone, Francesca Testa detta Botta

Vince Liguria Bucci Presidente

Maria Renza Adonide, Alessandro Bozzano, Ilaria Caprioglio, Alberto Delfino, Lorenza Rinaldi

Orgoglio Liguria Bucci Presidente

Stefania Cosso, Gianluca Gandalini, Giuseppe Rappa, Paolo Rossi, Oldano Sapienza

UDC

Luigi Tezel, Maria Luisa Formato, Yuri Brioschi, Paola Giribaldi, Enrica Aimo

Alternativa Popolare con Bucci

Stefano Bandecchi, Teresa Simonetta Benetti, Vincenzo Dolce, Valerio Favi, Maria Carla Valentini

Andrea Orlando

PD

Roberto Arboscello, Manuela Benzi, Giorgio Cangiano, Raffaella Frino, Aurora Lessi

AVS Alleanza Verdi Sinistra

Simona Simonetti, Maria Gabriella Branca, Jan Casella, Alberto Isetta, Gabriele Lugaro

Movimento 5 Stelle

Stefania Scarone, Dario Caruso, Andrea Cerrato, Claudia Laratta, Roberto Piovano

Patto Civico Riformista per Orlando

Maria Adele Taramasso, Andrea Zolezzi, Claudia Chiappori, Maurizio Gualdi, Riccardo Bianchi

Liguri a Testa Alta per Orlando

Roberto Molinaro, Fabrizio Antoci, Luca Gatto, Oriana Dicasagrande, Alice Beltrame

Lista Andrea Orlando Presidente

Manuela Gozzi, Monica Nigro, Ferdinando Molteni, Massimo Niero, Giorgio Sogno

Marco Giuseppe Ferrando

PCL

Antonino Episcopo, Giorgio Cavallero, Bianca Parlanti, Tecla Fumai

Francesco Toscano

Democrazia Sovrana Popolare

Francesco Toscano, Angela Badano, Franco Benotti, Emanuela Gambaro, Danilo Muraglia

Alessandro Rosson

Indipendenza

Fulvia Boidi, Davide Chiaffitella, Fabrizio Pepe di Marabello, Isabella Vinai, Simona Siccardi

Maria Antonietta Cella

Partito Popolare del Nord

Genova: Roberto Castelli, Maria Antonietta Cella, Vittorio Santo Mazza, Simona Ballerini, Gabriele Basso, Alberta Caminati, Marco Colombo, Paola De Vincenzi, Andrea Donniaquio, Elena Lucia Moron Genevrino, Massimo Iaretti, Marisa Granello, Luca Sposicchi, Maryna Ambrosia Moghilev Magenta, Anna Manicone, Milena Martino

Nicola Morra

Uniti per la Costituzione

Nicola Morra, Luigi Bertoldi, Daniela detta Kitta Marenco, Giovanni Battista Cugurra, Paola Calvisi

Davide Felice

Forza del Popolo

Antonella Orsi, Ida Germano, Fabrizio Pratesi, Vincenzo Vinotti, Valentina Giaquinta

Nicola Rollando

Per l'Alternativa

Erik Bertola, Norma Bertullaccelli, Maurizia Nichelatti, Karim Hamarneh Karim, Giuseppa Rinaldis

