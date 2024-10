Albenga festeggia Halloween, tante iniziative per grandi e piccini

Dolcetto o scherzetto? Ad Albenga arriva Halloween e giovedì, a partire dalle 16:00, tante iniziative per grandi e piccini.

In Piazza San Michele ci saranno i gonfiabili: scivolo e castello salterello per tutti i bambini. In via Torlaro, sempre a partire dalle ore 16:00, trucca bimbi, laboratori, giochi, castagnata, dolci e tanto altro a cura del Quartiere San Giovanni e dei commercianti di via.

Alle 18:30, in via Enrico d’Aste, apericena di Halloween. Dress code a tema a cura di “Duo”, “Ex Atelier” e “Bear House”. A partire dalle 21:00, nell’area di Sagralea, “The Brody’s Halloween” con cibo, musica e tanto altro a cura di “Brezza”, “Twenties” e “Taberna del Foro”.