Asl, due open day al Palacrociere di Savona per la vaccinazione antinfluenzale e anti covid

La somministrazione è garantita per tutti gli over 18 che ne hanno diritto. La vaccinazione antinfluenzale è consigliata alle persone ad alto rischio di complicanze, tutti i soggetti con più di 60 anni, gli ospiti delle RSA, le persone immunocompromesse, i pazienti affetti da patologie croniche degenerative, i familiari di soggetti fragili e caregiver, i bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari e le persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo, i donatori di sangue.