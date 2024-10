Sulla Spagna lo stesso ciclone che ha colpito la Liguria lo scorso weekend con inondazioni e danni

Quello che ha colpito oggi la Spagna del Sud, e le inondazioni che a Valencia hanno causato 72 morti e molti dispersi è lo stesso ciclone che ha portato l'ondata di maltempo nei giorni scorsi e che ha provocato le alluvioni con ingenti danni in Liguria, compreso il Savonese e in particolare la Val Bormida, Piemonte e Sardegna.

A spiegarlo sono gli esperti de 'iLMeteo.it'. Il Ciclone poi si è spostato sulla penisola iberica, con "moto retrogrado" verso Ovest. In questo passaggio ha preso forza dal Mar Mediterraneo che è ancora molto caldo, scatenando i fenomeni che si sono visti nei giorni scorsi anche nel Savonese.

Sempre 'iLMeteo.it' spiega che nei prossimi giorni sull'Italia è in arrivo un campo di alta pressione con temperature che resteranno elevate, anomale per novembre. Un fenomeno che preoccupa in quando causa l'evaporazione dei mari, scatenando l'energia potenziale di questi fenomeni meteo.