La comunità di Altare piange Renato Cadelli, storico maestro delle scuole elementari, venuto a mancare all'età di 93 anni.

Figura di riferimento per intere generazioni, Cadelli è stato un pilastro educativo e morale per numerosi giovani altaresi, che hanno trovato in lui non solo un insegnante, ma anche un modello di vita e di valori.

Ricordato come un maestro "vecchio stampo", era capace di trasmettere non solo conoscenze scolastiche, ma anche di lasciare un segno indelebile nei cuori dei suoi alunni, grazie al suo approccio alla formazione umana e civica. La sua dedizione andava oltre le materie tradizionali: educava all’onestà, al rispetto e alla cittadinanza attiva, offrendo insegnamenti che hanno forgiato la personalità di molti.

I funerali si terranno giovedì 31 ottobre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eugenio. Il santo rosario sarà recitato oggi, mercoledì 30 ottobre, alle ore 17.30, nella chiesa di San Rocco.