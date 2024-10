"Il caso Pertini" al Teatro Chiabrera di Savona, al via le prevendite

Da lunedì 4 novembre aprono le prevendite per lo spettacolo "Il caso Pertini", con cui si chiude la stagione lirica 2024 del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona. Lo spettacolo andrà in scena sabato 9 novembre alle ore 20 al Teatro Chiabrera di Savona. Si tratta di una nuova produzione assoluta, nata da un’idea del maestro Giovanni Di Stefano e commissionata al compositore Giovanni D’Aquila, uno dei più interessanti della nuova leva italiana. Il libretto è realizzato da Emanuela E. Abbadessa, che sintetizza numerosi personaggi in poche figure emblematiche, tra cui il Giudice, Carlo Rosselli e Sandro Pertini. Alla direzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona ci sarà il giovane direttore Davide Massiglia.

Il ruolo del Giudice, figura centrale dell’opera, sarà affidato alla voce recitante di Raffaele Barca, che riannoderà le fila degli eventi del 1927. Il mezzosoprano Manuela Custer interpreterà Barbara Barclay Carter, l’unica giornalista straniera presente al processo, grazie a uno stratagemma che le permise di seguire i lavori processuali. La regia sarà firmata da Elisabetta Courir. La vicenda rappresenta un significativo atto di “disobbedienza civile,” l’ultimo possibile davanti al collegio giudicante prima che il Tribunale Speciale per reati contro il fascismo limitasse la giustizia ordinaria. Nella Corte d’Assise di Savona, nel settembre 1927, ebbe luogo un processo per l’espatrio clandestino di Filippo Turati, accompagnato dal giovane avvocato Sandro Pertini, il quale aiutò Turati a lasciare l’Italia dalla costa ligure con destinazione Corsica.

Giovedì 7 novembre alle ore 11.00 e venerdì 8 novembre alle ore 11.00 si terranno delle anteprime per le scuole. Lo spettacolo di sabato 9 novembre alle ore 20.00 vedrà le seguenti interpretazioni: Michele Patti nel ruolo dell’Ombra di Sandro Pertini, Manuela Custer nei panni di Barbara Barclay Carter, Matteo Mezzaro nel ruolo di Carlo Rosselli, Raffaele Barca nel ruolo del Giudice. Direttore d’orchestra sarà Davide Massiglia, con la regia di Elisabetta Courir, le luci curate da Alessandro Santarelli, scene e costumi firmati da Francesca Marsella. Assistente alla regia è Sara Guzzardi, assistente scene e costumi Olimpia Tonini. Parteciperanno l’Orchestra Sinfonica di Savona e il Coro del Teatro dell’Opera Giocosa, sotto la direzione del Maestro del Coro GianLuca Ascheri.

Per l’iniziativa Pillole di Musica, l’appuntamento sarà giovedì 7 novembre alle ore 17.30 nel Foyer del Teatro Chiabrera, con l’incontro dal titolo “Dalla storia all’opera: il Processo di Savona e il Caso Pertini”.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Platea/Balcone/Palchi: Intero €25, Ridotto (over 65) €20, Giovani (under 26) posto unico €10; I Galleria: Intero €20, Ridotto €15, Giovani posto unico €10; II Galleria: Intero €15, Ridotto €10, Giovani posto unico €10.

Prevendite disponibili dal 4 al 9 novembre 2024 presso il Teatro G. Chiabrera, dal lunedì al sabato, ore 10.00-12.00 e 16.00-18.30. La biglietteria sarà aperta la sera dello spettacolo dalle 19.00. È consigliato l’acquisto dei biglietti online dal 4 novembre sul sito Ticket Web www.operagiocosa.it.