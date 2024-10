Anche a Cairo Montenotte lo sportello di Confcommercio Savona a supporto delle imprese alluvionate

Apre lunedì lo sportello di Confcommercio Savona a supporto delle imprese alluvionate: un operatore specializzato sarà a disposizione sul territorio per assistere commercianti e partite iva nella gestione delle pratiche di segnalazione danni e avere altre utili informazioni.

Il servizio verrà attivato in Comune a Cairo Montenotte (piano terra, vicino all’ingresso) il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14,30 alle 17,30.

In contemporanea è possibile ottenere un supporto negli uffici di Confcommercio Savona, in corso Ricci, Torre Vespucci a Savona, aperti dal lunedì al venerdì 9-18.

Per informazioni urgenti si può contattare il numero 019/833131.

Le richieste danni vanno inoltrate entro il 25 novembre 2024, termine ultimo .

«Confcommercio Savona sta lavorando insieme alla Provincia e ai Comuni della Valbormida colpiti dall’alluvione – spiega il vicepresidente Giuseppe Molinari, referente per la Valbormida -, in modo da arrivare al più presto al riconoscimento dello stato di calamità naturale per fornire un aiuto concreto alle attività colpite. Confcommercio si rende disponibile sul territorio per raggiungere le realtà e supportarle negli adempimenti burocratici».

«Il servizio vuole essere un aiuto concreto per tutte quelle attività che sono state colpite da questa alluvione, per compilare le richieste danni e adempiere alle pratiche burocratiche. Ringrazio Confcommercio per il supporto», spiega l’assessore al Commercio del Comune di Cairo, Caterina Garra.

Così il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini: «In questo difficile momento per le famiglie e per le imprese colpite duramente dall’alluvione, il supporto di Confcommercio è determinante sia per il concreto aiuto che darà sia per il segnale di solidarietà verso la nostra comunità».

Chi può segnalare i danni

Le attività economiche e produttive, titolari di partita iva, professionisti che hanno subito danni ai propri beni a seguito di un evento di protezione civile. Le persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale, cioè Associazioni, Fondazioni, Enti anche religiosi, devono invece segnalare i danni occorsi tramite il modello D al Comune in cui è avvenuto il danno.