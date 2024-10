Meteo, ponte dei Santi col tempo stabile

Confermate le tendenze precedenti che vedono un weekend dei Santi all'insegna di tempo stabile e per la maggior parte soleggiato grazie ad una estesa area di alta pressione, con temperature ben oltre le medie del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre

Il cielo si presenterà per la maggior parte del tempo soleggiato o con velature soprattutto in montagna. In pianura l'aria stabile potrà generare nebbie anche estese nelle zone più orientali al mattino, che potrebbero estendersi anche a ovest e rendersi persistenti col passare dei giorni.

Temperature oltre la media del periodo soprattutto in montagna. In pianura le massime saranno ancora comprese tra 20 e 22°C, mentre le minime viaggeranno generalmente tra 8 e 12°C. Sulle coste le minime saranno più elevate e comprese tra 14 e 18°C. In caso di rasserenamenti notturni localmente potranno scendere sotto gli 8°C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, con qualche raffica settentrionale solo sulla Liguria centrale.

Domenica 3 novembre

L'unica variazione di rilievo per domenica sarà l'ingresso temporaneo di aria più fresca da est, che potrebbe comportare la presenza di nubi stratiformi a media quota addossate alle Alpi, le quali manterrebbero una copertura nuvolosa più estesa e con anche qualche possibile pioviggine sui rilievi. Le temperature caleranno di 6-7°C in particolare in montagna, mentre in pianura ne risentiranno per lo più le massime che scenderanno attorno ai 16/18°C sulle pianure. Venti moderati settentrionali sulla Liguria, tra savonese e genovese.

Da lunedì 4 novembre

La situazione meteorologica vedrà ancora la presenza di una forte alta pressione anche nei primi giorni della prossima settimana, con temperature nuovamente sui livelli di questi giorni in montagna.

