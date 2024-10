Albenga, commemorazione defunti e Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il comune di Albenga comunica che, in occasione della commemorazione dei defunti, sabato 2 novembre alle ore 8.45 al Cimitero Capoluogo di Leca si terrà la deposizione della corona ai defunti, a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa.

La cerimonia per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, in occasione del 106° anniversario della Vittoria (4 novembre 1918 - 4 novembre 2024), si terrà lunedì 4 novembre con il seguente programma: alle ore 11.30 avrà inizio la cerimonia con l'alzabandiera in Piazza IV Novembre e la deposizione della corona al monumento dei caduti; alle ore 12.00 è prevista la conclusione della ricorrenza; alle ore 17.00 si terrà l’ammainabandiera.