Andrea Orlando: "Voglio dedicarmi alla Liguria, su Genova dobbiamo decidere molto rapidamente"

L'auspicio del deputato ed ex ministro: "Spero serva da lezione per i prossimi voti regionali, e sia utile per il futuro. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, in questa regione si sono recuperati quindici punti percentuali in quattro anni. Su Genova dobbiamo discutere e decidere molto rapidamente. A destra un candidato c’è, le Regionali dicono si può vincere a patto si faccia veloce. Non si rimanga impantanati come successo da maggio ad agosto. La lezione direi c’è stata data. Ho sentito intorno a me un calore che non mi aspettavo, almeno per come sono percepito. Una figura stimata, ma per le competenze più che per l’empatia che invece son contento sia emersa. Le persone hanno colto le differenze tra come ha cercato di raccontarmi l’avversario, e come son veramente. Questo l’hanno capito".