Convenzione tra Asl e Unige: i reparti degli ospedali savonesi per i medici delle Scuole di specializzazione

Ha una durata triennale la bozza di convenzione approvata dall'Asl2 che definisce le Strutture complesse e i Dipartimenti dove gli specializzandi delle Scuole di formazione della facoltà di Medicina dell'Università di Genova fanno formazione.

Gli ospedali di Savona, Pietra Ligure e Albenga ospitano in alcuni dei propri reparti i medici in formazione specialistica nelle Scuole di specializzazione per fare attività formativa e di tirocinio.

Per il San Paolo di Savona si tratta di: Medicina generale, Anatomia patologica, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia generale, Cardiologia, Malattie infettive e tropicali, Laboratorio centrale, Neurologia.

Al Santa Corona di Pietra Ligure: Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e traumatologia, Urologia, Chirurgia generale, Chirurgia plastica, Chirurgia vascolare, Cardiologia, Pneumologia, Malattie infettive e tropicali, Recupero e Riabilitazione, Unità spinale, Neurochirurgia, Neurologia.

Al Santa Maria di Misericordia di Albenga le Malattie infettive e tropicali. Ci sono poi il Dipartimento cure primarie e attività distrettuali, Direzione sanitaria di Igiene e medicina preventiva, Struttura sovraordinata Gastroenterologia, Struttura sovraordinata Medicina d'emergenza urgenza, Struttura sovraordinata Ortopedia e traumatologia e Struttura sovraordinata urologia e il Dipartimento di salute mentale e dipendenze.