Vado, Vincenzo De Luca secondo al campionato mondiale della barba

Arriva secondo ai mondiali portando Vado e la provincia di Savona a livelli più che eccelsi.

Vincenzo De Luca, barbiere titolare del negozio De.co.ro di via Gramsci a Vado Ligure, attività di famiglia nata nel 1965, lo scorso 27-28 ottobre ha partecipato al concorso "World Champion Barber".

De Luca è salito sul secondo gradino del podio nella categoria "Old School Classic" su testina all'Expo di Caserta a San Marco Evangelista nell'ambito dell’Hair and Beauty Congress 2024.

Tra i giudici il barbiere savonese Federico Antonelli, già campione del mondo.

"Voglio ringraziare mio papà il maestro Antonio, te lo dovevo. Ringrazio il Maestro Gianpiero Antonelli, l'amico, collega, mentore, brontolone Federico Antonelli che in un momento difficile ha saputo farsi sentire e ringrazio te Davide De Luca che l'hai voluto forse più di me, ringrazio il gruppo barbrutti Savona Vado per il supporto morale e costante e ringrazio il "presidente" Antonio Pittalis - ha detto nei suoi ringraziamenti Vincenzo De Luca che comprendono chiaramente anche la sua famiglia - Ringrazio il super maestro Giovanni Di Lauro che anche se è molto lontano è stato determinante. E poi il nostro gruppo, Fabio De Luca, Alessandra Costa, Silvia Celeste, Gio Verrando, Andrea Carangelo, per avermi sopportato in questo lungo periodo e per avermi incoraggiato sempre".