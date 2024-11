Domenica 3 novembre, dalle ore 14:30 alle 19:00, il Circolo Ricreativo Sociale Don Pierino accoglierà la comunità per il tradizionale appuntamento con la castagnata presso il Santuario della Madonna delle Grazie a Cairo Montenotte.

L'evento rappresenta un'opportunità imperdibile per gustare le deliziose castagne, accompagnate da una selezione di dolci e altre specialità locali, il tutto in un'atmosfera festosa e conviviale. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.