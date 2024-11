Savona, la spiaggia sotto al Priamar polo per lo sport. L'autorità portuale concede lo spazio al Comune

Un'area della città dedicata ai giovani. Si inquadra in questo obiettivo l'affidamento da parte dell'Autorità portuale al Comune della spiaggia libera sotto al Priamar, deciso nell'ultimo Comitato portuale. Un progetto a cui la giunta lavorava dal suo insediamento.

Per la spiaggia sotto al monumento di Garibaldi, come la chiamano i savonesi, Palazzo Sisto aveva pianificato la destinazione a polo sportivo-ricreativo ma l'ostacolo è sempre stato il fatto di non averne la titolarità, dal momento che è area di competenza dell'ente porto.

Nell'ultimo comitato portuale è invece arrivato il via all'accordo. L'Authority affiderà al Comune l'arenile e sarà Palazzo Sisto a fare un bando di gara per assegnarlo ad un soggetto che si occupi della gestione.

Il fine è avere uno spazio ricreativo e sportivo con una spiaggia in parte libera attrezzata e in parte occupata da tre campi da beach volley che possano anche essere usati come campi da beach soccer.