E' stato lanciato l'allarme nel pomeriggio per un incendio in un'abitazione in Corso Ricci a Savona.

Ad effettuare la chiamata alla centrale dei vigili del fuoco un anziano per via di un rogo che si era verificato nella sua abitazione.

Le fiamme si erano verificate in un tavolino e fortunatamente i pompieri in poco tempo tempo hanno spento il rogo e bonificato l'area.

Non si sono registrati feriti o intossicati.