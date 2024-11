Savona, il Comune avvia la gara per l'affidamento del chiosco di Piazza del Popolo, ex bar Girasole

Dopo anni di degrado e abbandono, si apre la possibilità concreta di recupero per il chiosco di Piazza del Popolo, l'ex bar Girasole. Due anni fa il Comune aveva pubblicato un avviso esplorativo, che aveva ottenuto molte manifestazioni di interesse, poi illustrate e approfondite dai partecipanti in un pubblico incontro con l'amministrazione; successivamente, però, la cosa aveva subito dei rallentamenti per intoppi burocratici e per la richiesta di alcuni chiarimenti da parte della Soprintendenza.

Ora la decisione di Palazzo Sisto è di indire il bando per l'affidamento del chiosco. Il contratto di concessione avrà una durata di 9 anni e il canone di concessione mensile a base d'asta è stabilito in 500 euro. Per agevolare la fase di avviamento dell'attività del concessionario, il canone di concessione offerto dall’aggiudicatario sarà azzerato il primo anno e ridotto per i successivi quattro anni: del 60% il secondo e il terzo anno, del 40% il quarto e il quinto anno, con applicazione del canone intero dal sesto anno.

Il chiosco era stato posto sotto sequestro sette anni fa perché ampliato senza le necessarie autorizzazioni, e la parte esterna era stata costruita abusivamente. Si era così aperto un lungo contenzioso tra i gestori e Palazzo Sisto, risolto solo nel maggio del 2022, quando le chiavi sono state restituite al Comune.

Palazzo Sisto aveva allora puntato sul rilancio, con un’indagine di mercato esplorativa per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione del chiosco. Le proposte di recupero arrivate in quella occasione al Comune riguardavano attività diverse, che andavano da quelle commerciali a quelle sociali.