Tragedia sulla A6, l'operaio caduto dal viadotto era in trasferta a Carcare. Il sindaco Mirri: "Basta morti sul lavoro"

La comunità di Carcare è scossa e in lutto per la tragica scomparsa di Mbow Ousrisme, giovane operaio di 29 anni di origine senegalese, caduto da un viadotto durante i lavori di restyling della tratta autostradale dell’A6.

L'uomo, residente a Novara, trascorreva la settimana a Carcare, nella frazione di Vispa, per poi tornare a casa nel weekend.

L'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Rodolfo Mirri, ha espresso il proprio profondo cordoglio per la perdita del giovane operaio, sottolineando come una tragedia simile non possa e non debba essere accettata.

“Le morti sul lavoro sono una drammatica realtà del nostro Paese che non si possono e non si devono accettare. Pertanto, urge tassativamente e in maniera inequivocabile mettere in campo tutti gli sforzi possibili affinché non si debbano più piangere donne e uomini che dal proprio luogo di lavoro non fanno più rientro a casa”, commenta il sindaco Mirri.