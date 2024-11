Bruzzone, Foscolo e Aghittino (Lega): "Soddisfatti per il no del Consiglio provinciale di Savona a nuovi impianti eolici"

"Nel prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio provinciale di Savona di un provvedimento inerente gli impianti eolici sul nostro territorio, esprimiamo unanime soddisfazione per il risultato ottenuto grazie alla presentazione della mozione della Lega, a firma dell’ex consigliere provinciale Alessandro Navone".

Lo hanno dichiarato il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone, il neoeletto consigliere regionale Sara Foscolo e il consigliere provinciale Demis Aghittino.

"La ferma contrarietà all’installazione di nuovi impianti eolici in provincia di Savona, espressa oggi anche dall’Ente provinciale, ci rasserena perché un tale impatto per la qualità della vita dei residenti e per l’ambiente sarebbe inaccettabile. Ora occorre continuare a stare in guardia per evitare ulteriori tentativi di scempio del territorio", concludono gli esponenti della Lega.