Fratelli d'Italia, gli esponenti savonesi al Parlamento di Strasburgo per "studiare" da vicino il lavoro dell'Europa

Sono stati in quindici tra amministratori locali, dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia della provincia di Savona - insieme ad altrettanti della provincia di Imperia - sono arrivati a Strasburgo per la Plenaria del Parlamento Europeo: tre giorni di ricco confronto, da domenica 30 marzo a martedì 2 aprile, promossi dall’Onorevole Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia all’Europarlamento.

Il lavoro del gruppo di visitatori si è concentrato su due aspetti: da un lato, uno studio del settore dei bandi europei e del funzionamento della macchina legislativa e istituzionale dell'UE; dall'altro, la partecipazione al convegno "Fermare la tratta: cooperazione trans-frontaliera e controllo delle frontiere esterne" promosso da Carlo Fidanza e arricchito dagli spunti del Viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli, del sen. Gianni Berrino, dell'on. Sara Kelany, dell'eurodeputato Alessandro Ciriani e del collega francese Nicolas Bay, di Identité Libertés che, come Fratelli d'Italia, aderisce alla famiglia dei Conservatori e Riformisti europei.

“Oggi che Fratelli d’Italia rappresenta la prima delegazione italiana e una delle più importanti al Parlamento europeo - dichiara l’onorevole Fidanza - abbiamo sulle spalle una responsabilità senza precedenti: portare in UE le tante battaglie che Giorgia Meloni sta conducendo con successo in Italia. A partire dalla necessità di difendere i confini dell’Europa contrastando l’immigrazione irregolare per garantire sui nostri territori sicurezza e legalità, anche immaginando nuove soluzioni di cooperazione tra gli Stati membri”.

“Occasioni come questa - continua - rappresentano la linfa di una comunità politica che vuole continuare a formarsi per diventare sempre più agli occhi dei cittadini il principale punto di riferimento. Ecco perché, anche in questa legislatura sto continuando a promuovere queste visite, per rafforzare la nostra classe dirigente nei territori”.

Dichiara Rocco Invernizzi, consigliere regionale ligure e capogruppo di Fratelli d'Italia eletto nel collegio di Savona: “Questa iniziativa ha portato tutti i dirigenti e gli eletti del partito presenti e appartenenti alle province di Savona e Imperia a comprendere l’importante lavoro svolto a livello Europeo da Fratelli d’Italia e dal Gruppo ECR. Con l’occasione abbiamo anche partecipato al convegno sull’immigrazione. Ritengo che la sicurezza dei confini passa anche e soprattutto dal governo dei flussi migratori e dal contrasto all’immigrazione illegale di massa. L’Italia insieme a tutta l’Europa, sta lavorando da tempo per eliminare le organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione e sul legittimo desiderio delle persone di avere condizioni di vita migliori. Stiamo unendo gli sforzi, facendo parlare di più le forze di polizia, i servizi di intelligence e le autorità giudiziarie. L’obiettivo è fare rete e puntare al cuore del problema, che sono i profitti di scafisti e trafficanti”.



“Ringrazio a nome di tutti gli eletti e i dirigenti della provincia di Savona per l’importante opportunità che l’Onorevole Carlo Fidanza ci ha offerto. Splendida e costruttiva esperienza dove abbiamo toccato con mano quanto lavoro viene svolto dai parlamentari europei, sempre impegnati nelle commissioni, vero motore propositivo, e nella vita d’aula. Purtroppo le persone hanno un percepito distorto ma qui si lavora duro, a negoziare e mediare nell’interesse dell’Europa in generale ma soprattutto avendo a cuore le esigenze nazionali. Grazie Carlo grazie gruppo ECR al parlamento europeo”, aggiunge Claudio Cavallo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Savona.