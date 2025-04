Spaccio Noberasco, "Cambia Carcare" alla minoranza: "Alimenta sterili polemiche basandosi su 'soffiate' su cui è in corso un approfondimento serio e accurato"

La questione dello spaccio aziendale della Noberasco continua a scaldare il dibattito politico a Carcare. Sul tema è intervenuto il Gruppo Consiliare di maggioranza "Cambia Carcare - Mirri Sindaco", che ha criticato le dichiarazioni della minoranza: "Leggere certe affermazioni dei consiglieri di opposizione ci lascia perplessi, per usare un eufemismo. Dopo 14 anni di amministrazione, dovrebbero conoscere alla perfezione i regolamenti comunali, ma a quanto pare non è così".

"Poiché nel Consiglio comunale del 26 marzo non hanno compreso, o hanno fatto finta di non comprendere, quanto da noi spiegato, facciamo chiarezza una volta per tutte - affermano -. Il 31 gennaio il gruppo di minoranza 'Insieme per Carcare' ha presentato un'interrogazione sul percorso autorizzativo dello spaccio aziendale della Noberasco, situato accanto allo stabilimento. Trattandosi di un argomento di Consiglio comunale, è stato discusso in Consiglio comunale".

"La documentazione richiesta è stata resa disponibile per la visione il giorno stesso dell'assemblea, accompagnata da un dibattito. Tuttavia, appena due giorni prima, il 24 marzo, la minoranza ha presentato una richiesta formale di accesso agli atti. Come previsto dalla legge, l’amministrazione comunale ha 30 giorni di tempo per rispondere. Di cosa si lamentano, quindi?" si domandano dalla maggioranza.

"Nei prossimi giorni riceveranno i documenti richiesti, perché noi, oltre a rispettare scrupolosamente i termini di legge, non abbiamo nulla da nascondere. Diversamente, c'è chi alimenta sterili polemiche basandosi su 'soffiate' su cui è in corso un approfondimento serio e accurato. A tempo debito daremo conto anche di questo", conclude il gruppo di maggioranza.