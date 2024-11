Savona, lavori per la nuova viabilità. Orsi: "Buttate decine di migliaia di euro per una scelta scellerata"

"20 mila euro per risagomare i marciapiedi. Con tutte le innumerevoli necessità che ha la città, sembra una battuta ma purtroppo non lo è". Il consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi interviene sui lavori che il Comune sta facendo per la nuova viabilità in via Dei Mille.

"Nella stessa settimana in cui una variazione di bilancio stanzia la somma ridicola di 6 mila euro per le manutenzioni stradali- dichiara Orsi - il Comune con la determina 4718 del 28 ottobre stanzia 20 mila euro per risagomare i marciapiedi di via dei Mille. E lo fa perché questa è la soluzione 'migliorativa' per la viabilità e per le manovre del bus n. 5 tanto che sarebbe una scelta di concerto con Tpl e con le rappresentanze sindacali trasporti".

Orsi ricorda le difficoltà di un bus, durante le prove di manovra, a girare nel tratto di strada interessata. "Tutti noi – prosegue - abbiamo memoria delle immagini video delle 'prove su strada', ma hanno parlato almeno con qualche autista? Io sì. Ma hanno idea di cosa stanno combinando? Ormai rasentiamo le comiche e ci sarebbe da ridere se non fosse che si sta portando la città all’esasperazione e stiamo buttando dalla finestra decine di migliaia di euro per una decisione scellerata dopo l’altra".

Con altri consiglieri di opposizione Orsi aveva lanciato una petizione per indire un referendum cittadino sulla riapertura di corso Italia, nell'ultimo tratto pedonalizzato, e respinta dall'amministrazione.

"Penso che dopo la raccolta firme alla quale il sindaco ha risposto 'abbiamo ragione noi, intanto abbiamo già deciso e andiamo avanti' – conclude Orsi - credo che la città debba continuare a far sentire la sua voce con iniziative che si dovranno organizzare perché non ci possiamo rassegnare a dover attendere due anni prima di rimettere le cose a posto".