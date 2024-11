Meteo: si va verso un cambio di circolazione atmosferica

Ancora qualche giorno di relativa stabilità, poi dalla settimana prossima le condizioni cambieranno in favore di basse pressioni sul Mediterraneo e temperature decisamente più rigide.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 8 a lunedì 11 novembre

Oggi e domani mattina il cielo sarà in parte nuvoloso soprattutto tra basso Piemonte e Liguria occidentale, con deboli piogge sulle Alpi e qualche rovescio moderato sulle coste liguri principalmente in nottata. Da domani pomeriggio rasserena ovunque e di notte e primo mattino saranno presenti ancora nebbie sui settori centrali e orientali del Piemonte, che in qualche caso potranno durare tutta la giornata.

Temperature in media tra oggi e domani, poi in temporanea risalita tra domenica e lunedì soprattutto in quota. Le massime saranno comprese tra i 14 e 18°C , con i valori più alti che si registreranno domenica. Potranno essere inferiori ai 14°C in caso di copertura o nebbia persistente. Le minime saranno generalmente comprese tra 4 e 8°C su pianure (localmente anche più fredde in caso di rasserenamenti), mentre tra 10 e 13°C sulle coste.

Venti generalmente assenti o deboli variabili. Temporaneo rinforzo di venti settentrionali nei settori liguri centrali tra stasera e domani mattina, moderati o localmente forti. Poi da domani pomeriggio sempre settentrionali ma generalmente deboli.

Da martedì 12 novembre

La tendenza mostra un cambio di circolazione, con correnti che arriveranno da nord e porteranno principalmente un abbassamento dei valori termici anche sotto la media del periodo con le prime gelate e brinate stagionali. Inoltre causeranno la formazione di basse pressioni nel Mediterraneo centrale che però potrebbero non interessare le nostre aree con precipitazioni diffuse. Nei prossimi aggiornamenti vedremo quale sarà l'evoluzione più probabile.

