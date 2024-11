Sp8 tra Finale e Vezzi Portio: la strada riaperta con senso unico alternato e semaforo

Ha riaperto nella giornata di oggi, venerdì 8 novembre la Sp8 tra Finale Ligure e l'entroterra tra Vezzi Portio e Orco Feglino in località Cornei. E lo farà con un senso unico alternato regolato da semaforo.

La strada era stata coinvolta nel fine settimana del 26 e 27 ottobre da tre importanti smottamenti che avevano portato il sindaco finalese Berlangieri a firmare, di concerto con la Provincia, l'ordinanza per la chiusura temporanea del transito in attesa di ulteriori verifiche.

Col miglioramento delle condizioni meteo nelle ultime due settimane, e il cessare delle piogge, gli uomini delle ditte individuate da Palazzo Nervi, ente gestore della tratta, hanno potuto effettuare i controlli necessari e provvedere alle prime opere di messa in sicurezza.

A preoccupare maggiormente è stata la frana al km 13. In questo caso la Provincia ha approvato il verbale di somma urgenza presentato per un valore complessivo di opere vicino al 245mila euro: queste prevedono la pulizia forestale col taglio della vegetazione sul settore interessato dal dissesto e sui margini laterali con la successiva riprofilatura del versante a monte del piano viabile e la formazione di opere a protezione della carreggiata assieme al rifacimento delle opere di disciplinamento acque; infine lavori vari di completamento e finitura.

Un sospiro di sollievo in particolare per gli abitanti di Vezzi Portio e della frazione di Boragni, nel territorio comunale di Orco Feglino, che nelle scorse settimane avevano dovuto percorrere tratte decisamente più lunghe del solito per raggiungere Finale e la costa.

Ma non solo. La sospensione del transito in quel tratto nel ponte di Ognissanti aveva procurato non pochi problemi alla viabilità secondaria, già stressata dal maltempo. In molti e specialmente turisti, per evitare il cantiere autostradale in A10 tra Finale e Feglino, avevano infatti scelto il casello di Spotorno, guidati dai navigatori, come uscita o entrata per evitare le code da cantiere, causando non pochi problemi di traffico nell'entroterra.