L’artista e designer Gianluca Cutropi in mostra nella Casa Futurista Mazzotti di Albissola

Sabato 16 novembre 2024 alle ore 17,30 presso la storica Casa Futurista Mazzotti, sede delle Ceramiche Mazzotti ad Albissola Marina, verrà inaugurata un’esposizione di opere in ceramica realizzate dall’artista e designer Gianluca Cutrupi (Savona, 1972).

Gli scaffali espositivi che, come l’intera struttura, sono stati disegnati dall’architetto bulgaro Nicolaj Diulgheroff all’inizio degli anni Trenta, ospiteranno una selezione di sculture realizzate da Cutrupi, creando un fecondo dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Gli antichi stili decorativi della ceramica albisolese che, ancora oggi, caratterizzano gli oggetti prodotti dalle Ceramiche Mazzotti, accoglieranno il visitatore negli spazi del negozio e lo accompagneranno alla scoperta delle sculture e dei vasi realizzati dall’artista che, con le loro cromie accese e sgargianti, riscalderanno l’atmosfera della Casa Futurista.

La mostra, a cura della storica dell’arte Paola Gargiulo, presenterà al pubblico una selezione di lavori realizzati dall’artista negli ultimi anni: vasi, sculture e animali che dimostrano come la ricerca dell’artista si sia diretta verso tendenze internazionali come il design e la pop art.

Gianluca Cutropi resce nelle botteghe di ceramica albisolesi e savonesi dove apprende i segreti della manipolazione della terra. Laureato in ingegneria, nel suo lavoro di designer coniuga manualità plastica e innovazione sperimentando in modo particolare nel campo della ceramica e del design.

Dopo un periodo di sperimentazione con la tecnica della stampa 3D, negli ultimi anni Cutrupi esprime in maniera particolare la sua poetica nella foggiatura di animali in ceramica, sfere e vasi in cui un'accurata fase di progettazione è seguita da un meticoloso lavoro di rifinitura e da interventi diretti dell'artista che rendono unico ogni esemplare.

Nel 2019 apre la Kélyfos Gallery, uno spazio espositivo dedicato all'arte e al design nel centro storico di Albissola Marina. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni private e gallerie nazionali e internazionali.