Alluvione a Dego, il neo consigliere regionale Invernizzi ha incontrato il sindaco Siri

Il neo consigliere eletto in Regione, Rocco Invernizzi, si è recato nel pomeriggio di giovedì 7 novembre in Val Bormida, e nello specifico nel Comune di Dego, dove ha incontrato il sindaco Franco Siri e la sua Giunta per portare le loro esigenze in Regione a seguito dell’evento alluvionale dello scorso 26 e 27 ottobre.

La scheda speditiva degli ingenti danni che hanno interessato il territorio è già stata inoltrata agli uffici della Protezione Civile, e i danni sono stati quantificati in oltre 900.000€. Il paese è stato colpito da frane e smottamenti da risistemare, e soprattutto nelle frazioni e nelle località più periferiche è necessario che vengano eseguiti interventi per mettere in sicurezza la viabilità. Sono state inoltre danneggiate aziende e attività commerciali.

Purtroppo, il campo sportivo, già interessato altre volte da fenomeni alluvionali, è stato irrimediabilmente danneggiato e non verrà ricostruito nella sede attuale; occorrerà individuare una nuova area, più sicura, in cui realizzarlo.

Invernizzi si è impegnato a porre la sua particolare attenzione sull’iter regionale della segnalazione dei danni, sia di Dego sia di Cairo Montenotte, non appena si insedierà in Regione e sarà nominato il nuovo Assessore alla Protezione Civile, con il quale si confronterà quanto prima.

Nell’attesa, ha voluto contribuire con un piccolo aiuto, sapendo che è stata organizzata per venerdì 8 novembre, alle ore 20, nel salone della Pro Loco, un’apericena solidale con ingresso a offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto agli esercizi con maggiori danni.